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الزمالك بالزي الأبيض أمام أول أغسطس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:31 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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عُقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الزمالك مع أول أغسطس غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي باللون الأبيض، ويرتدي الحارس زيه باللون الأخضر، وفي المقابل يرتدي فريق أول أغسطس زيه التقليدي باللونين الأحمر والأسود في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأصفر.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي أنه تم فتح باب حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريق الكرة الأول وفريق أول اغسطس الانجولي على موقع تذكرتي.

واضاف أحمد مرتضى أنه يتمنى ان تنجح التجربة التي تعد الأولى لتستمر دائمًا حرصًا على راحة الجماهير وسلامتهم ولدعم الفريق مشددا علي الزامية وجود الفان اي دي الخاص بالمشجع وربطه بالتذكرة من اجل حضور المباراة دون معوقات ولن يتم السماح بدخول اي مشجع دون توافرها معه.

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الكلمات المفتاحية

مجلس إدارة النادى دوري أبطال أفريقيا الزمالك الشرقية

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