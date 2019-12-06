عاجل- صلاح محسن خارج قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر من قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني مساء اليوم.



ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وخرج مهاجم الأهلي من قائمة الفريق الأحمر قبل ساعات من مواجهة الأهلي لنظيره الهلال السوداني، بعدما انضم لها أمس.



ومن المقرر أن يستبعد فايلر لاعبًأ أخر من قائمة الفريق الأحمر على أن يتواجد معه 18 لاعبًا في مباراة اليوم.



وكان الأهلي قد استهل مشوراه في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضي أمام النجم الساحلي حيث تلقى الخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد "رادس" بتونس.