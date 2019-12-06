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"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:25 م
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هنا الزاهد
هنا الزاهد
لمياء علي
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أشعلت الفنانة هنا الزاهد الأجواء عبر السوشيال ميديا، مساء أمس الجمعة وذلك عقب ظهورها بصحبة شقيقتيها نور وفرح، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير معكم .

وتصدر الثلاثي تريند موقع جوجل وذلك بعد ظهور مميز لهن، ولاسيما وأن الشبه كبير بينهن وهذا ما أثار الحيرة بين متابعيهن بسؤال "من منهن تشبه الأخرى ومن الأجمل؟".

ودائمًا ماتظهر نور وفرح مع شقيقتهما هنا الزاهد في عدة مناسبات، وعبر صفحاتهن الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعي.




وتحدثت هنا الزاهد خلال البرنامج، عن كواليس تعبها أثناء شهر العسل بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي بحفل زفاف ضخم، ولكن الحسد عرف طريقهما وزارهما ووضع بصمته عندما مرضت هنا بعد الزفاف وأيضًا توفى والدها الفنان طلعت زكريا.

ودائمًا ماتلفت  هنا الزاهد الأنظار  بجمال الإطلالات التى تظهر بها، ووتناسب مع قوامها الممشوق،  ناهيك عن مكياجها اللافت والذي يبرز جمال ملامح وجهها.

وكانت قد تألقت في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال 41، بفستان أسود طويل ضيق، أشعلت به السجادة الحمراء وبرهن على رقي ذوقها.
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
"من منهن تشبه الأخرى".. هنا الزاهد وشقيقاتها يخطفن الأنظار بعد ظهورهم مع منى الشاذلي (صور)
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