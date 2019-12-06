بـ"سجارة وفنجان قهوة"..محمد رمضان لمتابعيه: "جمعة مباركة"

يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له، ظهر فيه جالساً على الأريكة، وفى يده سيجارة وفنجان، وأرفق الصورة بتعليق"جمعة مباركة".







يذكر أن النجم محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد «البرنس» المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم2020، كما أن مخرج العمل وجهة الإنتاج قررا بدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر وتحديدا في 18 ديسمبر الحالي.





مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، غادة عادل، أحمد زاهر، روجينا، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد سامى .