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بـ"سجارة وفنجان قهوة"..محمد رمضان لمتابعيه: "جمعة مباركة"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:18 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رمضان، على التواصل الدائم مع مُتابعيه، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة به، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة له، ظهر فيه جالساً على الأريكة، وفى يده سيجارة وفنجان، وأرفق الصورة بتعليق"جمعة مباركة".


يذكر أن النجم محمد رمضان لتصوير مسلسله الجديد «البرنس» المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم2020، كما أن مخرج العمل وجهة الإنتاج قررا بدء التصوير في منتصف شهر ديسمبر وتحديدا في 18 ديسمبر الحالي.


مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، غادة عادل، أحمد زاهر، روجينا، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامى، وأخرون، إنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد سامى .


ويشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" وشارك فى بطولته حلا شيحة، وأحمد صيام، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وآخرون، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.
بـ"سجارة وفنجان قهوة"..محمد رمضان لمتابعيه: "جمعة مباركة"
بـ"سجارة وفنجان قهوة"..محمد رمضان لمتابعيه: "جمعة مباركة"
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان شركة سينرجي

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