عن شراء مصر مقاتلات روسية.. وزير الخارجية: مصر تمارس علاقاتها على نحو شفاف



وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر تدرك أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مصر تربطها علاقات أخرى مع شركاء آخرين.



وعن تعليق أمريكا عن توجه مصر لشراء مقاتلات روسية، علق وزير الخارجية، "الأمر يتم تناوله في إطار العلاقات الثنائية، ونتمنى أن يبقى في هذا الإطار"، منوهًا بأن كل ما يتردد بهذا الشأن كان في نطاق الدوائر الإعلامية.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تربطها علاقة قوية ومتنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مع شركاء آخرين في أوروبا، مؤكدًا أن مصر تمارس العلاقات على نحو شفاف بالكامل.