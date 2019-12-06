مقتل 11 شرطيا أفغانيا بهجوم مسلح لـ"طالبان" في إقليم قندوز

قتل 11 شرطيًا أفغانيًا على الأقل، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح لحركة طالبان، كانوا يحرسون نقاط تفتيش في إقليم قندوز شمال البلاد.

وتعرض نقطتا تفتيش للهجوم والتدمير في حي الإمام صهيب، حسبما ذكر عضوا مجلس الإقليم مولوي عبد الله ووصفي الله أميري.

وأصيب 4 رجال من الشرطة الأفغانية، في الاشتباكات وأن طالبان احتجزت 3 آخرين على الأقل رهائن.

وتسيطر حركة طالبان إلى حد كبير منذ سنوات على المنطقة، التي تشترك في حدود طولها 80 كيلومتراً مع طاجيكستان المجاورة.

وفي سياق أخر، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استئناف مباحثات السلام مع حركة طالبان.

وقام ترامب، مساء الخميس، بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان، لزيارة القوات الأمريكية في عيد الشكر.

والتقى ترامب بالرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارته المفاجئة إلى أفغانستان.

وقال ترامب، إن طالبان ترغب في إبرام اتفاق ويعتقد أنها تريد وقف إطلاق النار.

وأكد أن الولايات المتحدة تخفض تدريجيا عدد قواتها في البلاد.

وتعد زيارة ترامب المفاجئة إلى أفغانستان، الأولى منذ توليه السلطة في عام 2017، اجتمع خلالها مع جنود أمريكيين في قاعدة باجرام الجوية، والتقى أيضاً بالرئيس الأفغاني أشرف غني.