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علق نفسه بسقف الغرفة.. انتحار شاب "شنقًا" في ظروف غامضة ببني سويف

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:21 م
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انتحار
انتحار
احمد فتحي الدسوقي
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أقدم "شاب" على الإنتحار شنقًا، اليوم الجمعة، بربط عنقة بحبل معلقًا بسقف غرفة نومه، بمنزل أسرته، بمنطقة منشأة الروضة ببني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بإنتحار شاب يدعى "عبدالرحمن ب.ع" 16 سنة، بربط عنقة بحبل معلقًا بسقف غرفة نومه، بمنزل أسرته، بمنطقة منشأة الروضة ببني سويف.

وبالإنتقال والفحص، تم معاينة الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف رقم 934 إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وجار إتخاذ الاجراءات اللأزمة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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