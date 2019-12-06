Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف على 2481 حالة مرضية خلال قافلة طبية في قنا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية نجع العمدة بمركز قوص يومىّ 4 و5 ديسمبر الجارى وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها تحت رعاية الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه والسكان.

وأوضح "الداودي" أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة مجهزة لمعظم التخصصات الطبية (2 باطنة، 2 عظام، 2 أطفال، جراحة، أسنان، نساء وتوليد، جلدية، رمد، تنظيم أسرة) مشيرا إلى أن القافلة استمرت لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبى على عدد 2481 حالة، مضيفا أن الكشف يتم على الحالات المختلفة من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين.

وأكد محافظ قنا أن الكشف وصرف العلاج يتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل ايضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث تم عقد ندوتين ضمن انشطة القافلة حضرها 258 مواطن وذلك بهدف التوعية بخطوره الأمراض وضروره الاهتمام بالنظافه العامه والأساليب الصحيه حفاظا على صحتهم مؤكدا على ان المديرية اعدت خطة عمل اسبوعية للقوافل لتغطية كافة انحاء المحافظة والمناطق النائية.
الكشف على 2481 حالة مرضية خلال قافلة طبية في قنا
الكشف على 2481 حالة مرضية خلال قافلة طبية في قنا
Advertisements

أخبار تهمك

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 5 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

منذ 41 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 16 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

استبعادات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

منذ 41 دقيقة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:08 م

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status