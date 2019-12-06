الكشف على 2481 حالة مرضية خلال قافلة طبية في قنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية نجع العمدة بمركز قوص يومىّ 4 و5 ديسمبر الجارى وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها تحت رعاية الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه والسكان.



وأوضح "الداودي" أن القافلة ضمت 12 عيادة متنقلة مجهزة لمعظم التخصصات الطبية (2 باطنة، 2 عظام، 2 أطفال، جراحة، أسنان، نساء وتوليد، جلدية، رمد، تنظيم أسرة) مشيرا إلى أن القافلة استمرت لمدة يومين تم خلالهما توقيع الكشف الطبى على عدد 2481 حالة، مضيفا أن الكشف يتم على الحالات المختلفة من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين.



وأكد محافظ قنا أن الكشف وصرف العلاج يتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.



ومن جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل ايضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث تم عقد ندوتين ضمن انشطة القافلة حضرها 258 مواطن وذلك بهدف التوعية بخطوره الأمراض وضروره الاهتمام بالنظافه العامه والأساليب الصحيه حفاظا على صحتهم مؤكدا على ان المديرية اعدت خطة عمل اسبوعية للقوافل لتغطية كافة انحاء المحافظة والمناطق النائية.

