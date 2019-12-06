حسان وارتباط نسرين طافش.. شائعات السوشيال ميديا في أسبوع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، بالعديد من الشائعات التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعضها كان بهدف إثارة الرأي العام والبعض الآخر كان بتناقل أخبار مغلوطة عن حياة مشاهير المجتمع.





الفجر خلال التقرير التالي ترصد أبرز الشائعات على السوشيال ميديا:





وفاة الداعية محمد حسان





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الداعية السلفية محمد حسان قبل أن تخرج صفحة "دافع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى بيان رسمى لتنفى تلك الخبر وتطلب من وسائل الإعلام تحرى الدقة من الأخبار التي من شأنها تثير الرأي العام.





الفنانة نسرين طافش





كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك عن وجود ارتباط بين الفنانة نسرين طافش والمخرج طارق العريان قبل أن ينفى مصدر مقرب من المخرج طارق العريان تلك الشائعة وأنه لايوجد ارتباط بالفنانة نسرين طافش.





زيادة أسعار تذاكر القطارات





كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زيادة أسعار تذاكر القطارات بداية من يناير عام 2020 قبل أن تخرج وزارة النقل لتنفى تلك الشائعة وتؤكد أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرافق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.





ارتفاع سعر الأرز





ولم تسلم وزارة التموين من الشائعات، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإشاعة ارتفاع سعر الأرز فى المجمعات الاستهلاكية قبل أن تنفي الوزارة ذلك الخبر وتؤكد استقرار أسعار الأرز ما بين 7 إلى 8 جنيهات، موضحا أنه تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين وشددت على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كاف وآمن.



