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"بكاب ومصلية".. علي ربيع في أحدث ظهور له

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:05 م
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علي ربيع
علي ربيع
سيدة صادق
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نشر الفنان علي ربيع صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " بعد أدائه صلاة الجمعة.


و ظهر "ربيع" وهو مرتدي تيشرت رصاصي شتوي، وكاب أسود وكان يحمل سجاده صلاة على كتفة، وظهر في الصوره مبتسماً.


وعلق "ربيع" على الصورة قائلاً: "جمعة مباركة ".


حازت الصوره على إعجاب ودهشة كثير من الجمهور وقاموا بالأعجاب والتعليق عليها قائلين" حرماً يا علوه، أحلى على ربيع في الدنيا هتعمل ايه في رمضان، عشقت الطاقية، جمعه طيبه علينا وعليك يا أستاذ".


ويذكر أن الفنان علي ربيع ممثل مصري اول أعماله كانت في مسرح مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي وباقة من نجوم مسرح مصر.


قام بالعديد من الأدوار السينيما والدراما منها " الرجل العناب، ومثل مع الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير اوى ومع الفنانه دنيا سمير غانم في مسلسل" لهفه " ومثل مع الفنانه هنا الزاهد والفنان سهر الصايغ في مسلسل" سك على اخواتك" وع مصطفى شعبان في مسلسل مولانا العاشق.


قام بالتمثيل في بالعديد من الأفلام أيضاً منها " كابتن مصر مع الفنان" محمد إمام" وفيلم بنات العم، خير وبركه، حسن وبقلظ، وغيرها من الأفلام الجميله الذي ادي فيها ادواره المتميزة.

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علي ربيع

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