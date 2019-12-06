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ماذا قدّم شبان قنا في 7 جولات بالقسم الثاني ؟

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:12 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبان قنا في الظهور بقوة خلال منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثاني، رغم صعوده حديثاً من القسم الثالث، بعد غياب 4 سنوات.

ويقدم "الفجر الرياضي" حصاد شامل لفريق الشبان بقنا خلال 7 جولات في الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.


خاض الشبان 7 مباريات، حقق خلالهم 4 إنتصارات على حساب بترول أسيوط 2-1، والإعلاميين 1-0، وديروط 1-0، والفيوم 2-0.

وتعادل الفريق في مباراة وحيدة أمام فريق البنك الأهلي خارج ملعبه بدون أهداف، بينما خسر في مباترنا من بني سويف 4-0، ومن التليفونات 1-0.

سجل لاعبو شبان قنا 6 أهداف عن طريق ابراهيم حسن هدفين وأحمد الجبلاوي، وأحمد محجوب، ومحمود فرج وأحمد عبد المنعم.

قائمة فريق شبان قنا

مبارك عبيد، و أحمد صلاح وعماد سيد ، حراس رممى، وإبراهيم حسن، وحمزه أحمد، وحمزة أبو اليمين، أحمد حمودي، وأحمد عبد المنعم، ومحمود فرج، ونصر خربوش، وياسين خلف فلافيو، ومصطفى الصياد وأحمد ثابت، ومحمود جابر، ومدحت رمضان، وفهد محمد، وهاني عبد الوهاب، وأحمد الليثي وصلاح جدو وحازم محمد ومحمد السيد سوستا وأحمد مججوب وأحمد عبد النبي وأحمد الجبلاوي و خالد عبد الشافي ومحمد نصر وأحمد جمال وعمرو علي.

الجهاز الفني لشبان قنا

كمال الزين، مدير فني، ومبارك كالوشا، مدرب عام، ومحمود شحات مدرب، وشاذلي القباني، مدرب حراس المرمى، وعصام هزاع، طبيب الفريق، طارق ياسين، أخصائي علاج طبيعي، ومحمد حسن، إداري .


ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الاهلي 15 نقطة
2- بني سويف13 نقطة
3- تليفونات بني سويف 13 نقطة
4- شبان قنا 13 نقطة
5- الألومنيوم 12 نقطة
6- بترول أسيوط 8 نقاط
7- سوهاج 8 نقاط
8- المنيا 7 نقاط
9- الفيوم 7 نقاط
10- الإعلاميين 7 نقاط
11- ديروط 5 نقاط
12- طهطا 3 نقاط
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