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سامح شكري عن الاتفاق "الليبي التركي": لا يوجد مساس بالمصالح المصرية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب سامح شكري، وزير الخارجية، على الاتفاق الذي عقدته حكومة السراج في ليبيا مع تركيا، مشيرًا إلى أن مصر كانت واضحة في رأيها بشأن القضية الليبية، حيث أن الوضع في ليبيا حاليا لا يتحمل أي تعقيدات إضافية، حيث أن الحكومة المفترضة في طرابلس وإن كانت تحظى بدعم من الأسرة الدولية، فأنها يجب أيضا أن تعمل وفق الاتفاق السياسي.

وأشار "شكري"، خلال منتدى حوار المتوسط بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن سلطة هذه الحكومة وإمكانية الدخول في إتفاقيات يلزم عليها الالتزام باللشروط وإلا تفقد شرعيتها، مضيفا أنه لا يوجد مساس بالمصالح المصرية، ولكن هناك مساس بمصالح دول أخرى في البحر المتوسط.

وأضاف وزير الخارجية، أنه لابد من أن نتساءل عن غرض هذا الاتفاق، حيث هناك سرعة خرافية وقياسية التي تم بها هذا الاتفاق تدعو للتساؤل، وما هو الأساس لوجود مثل هذا الاتفاق.
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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري أخبار مصر

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