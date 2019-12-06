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ضبط 1063 مخالفة في حملة مرورية مكبرة بالشرقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:11 م
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حملة مرورية
حملة مرورية
إسلام علي
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شن ضباط إدارة مرور الشرقية، حملات مرورية، لمتابعة الحالة المرورية، بمختلف مراكز المحافظة، علي الطريق العامة والرئيسية، وتم تحرير 1063 مخالفة متنوعة، بينهم 229 مخالفة انتظار خاطئ.

تلقى اللواء عاطف مهران مساعدوزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو روؤف، مدير البحث الجنائي،يفيد قيام ضباط مرور الشرقية، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير إدارة المرور بالتنسيق مع المقدم هيثم تهامي، رئيس مباحث المرور، وضباط مباحث الإدارة من شنحملات مرورية، قامت بتحرير 1063 مخالفة متنوعة ما بين مواقف عشوائية والسير عكس الاتجاه والإنتظار الخاطئ والسرعة الزائدة وتحميل ركاب بأجر، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابات المختصة.
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