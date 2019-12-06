مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي





انعقدت بالقاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي والذي استمر على مدار يومين في 3 و4 ديسمبر؛ حيث شهد الاجتماع التأكيد على تحقيق أهداف المجموعة والتي تشمل العمل على وضع "استراتيجية إفريقية للذكاء الاصطناعي"، وصياغة موقف افريقي موحد تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال الاسترشاد بالمقترح المبدئي الذي تقدمت به مصر في هذا الشأن.





وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات على رأسها موقف الذكاء الاصطناعي في افريقيا واستعراض الجهود والخطط القائمة حول هذا الموضوع في عدد من الدول الأعضاء، كما تم استعراض الجهود المبذولة من القطاعات غير الحكومية في هذا المجال نظرا لأهمية دورها في القارة الافريقية، كما تم مراجعة أهم المبادرات الدولية بهذا الشأن.





وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود والرؤى لكل من دول أثيوبيا والكاميرون وأوغندا والجزائر ومصر في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات، كما تم مناقشة عدد من الآليات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في افريقيا بما في ذلك: مرصد الذكاء الاصطناعي، ومؤشر الجاهزية، بالإضافة الى الجوانب الإجرائية لعمل المجموعة والتي تشمل المخرجات المتوقعة، ومعايير انضمام أعضاء جدد للمجموعة، وإمكانية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية في هذه المنظومة.





هذا وقد أثمر الاجتماع عن الاتفاق على وضع موضوعات التنمية البشرية والتدريب على رأس أولويات مجموعة العمل وعلى رأس أولويات الأجندة الوطنية للدول الإفريقية من خلال توفير إطار لبناء القدرات في هذا المجال الحيوي في افريقيا، حيث تم مناقشة المشروعات الافريقية المشتركة في هذا المجال.





كما تم الاتفاق على أولويات افريقيا تجاه موضوعات الذكاء الاصطناعي والتى تشكل النقاط الرئيسية للاستراتيجية، وأولويات الأجندة الافريقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مواجهة معوقات وتحديات التنمية.





شارك في الاجتماع المهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مصر .





الجدير بالذكر أنه قد تم انشاء مجموعة العمل بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة مصر التابعة للاتحاد الإفريقي الذي عقد بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي نظرا لأهمية قضية الذكاء الاصطناعي في القارة الافريقية. وتضم خبراء من 8 دول هم مصر وغانا وكينيا ومالي والجزائر والكاميرون واثيوبيا واوغندا.