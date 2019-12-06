إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة "دامية" بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات في مشاجرة مع أخرين بقرية الرواد مركز صان الحجر بالشرقية، وتم نقل المصابون إلي مستشفى الحسينية العام، وتم إخطار نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.



تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 5 أشخاص مقيمين بقرية الرواد، مركز صان الحجر، مصابون بكدمات وسحجات، إلي مستشفي الحسينية العام، علي خليفة مشاجرة مع أخرين بالقرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة وضبط أطراف المشاجرة.