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استبعادات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:08 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ضم 18 لاعبًا فقط لقائمته في مباراة أول أغسطس الأنجولي.

ويواجه الزمالك نظيره أول أغسطس غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

واستبعد الجهاز الفني كل من محمد صبحي ومحمود حمدي الونش للإصابة وحمدي النقاز بعد فسخ تعاقده مع النادي بجانب كريم بامبو وإسلام جابر وعمر السعيد وخالد بوطيب ومحمد عنتر.

وفضل المدرب اصطحاب 18 لاعبًا معه فقط في تلك المواجهة وعدم الزيادة العددية على أن يكون التركيز عليهم أكبر في التدريب. 

وضمت قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع.
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.
مصطفي محمد في خط الهجوم.
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