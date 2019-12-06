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يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:08 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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ضربت الإصابات صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض المقرر له يوم 18 من الشهر الجاري.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم 18 من الشهر الجاري في كلاسيكو الأرض بالمباراة التي ستقام على ملعب "كامب نو" والمؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

وضربت الإصابات صفوف الفريق الملكي حيث وضعت الفرنسي زين الدين زيدن المدير الفني للفريق في مأزق قبل الكلاسيكو.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الجمعة بأن معاناة ريال مدريد في الكلاسيكو صعبة للغاية بعدما تأكد غياب الثنائي إيدين هازارد ومارسيلو عن ريال مدريد في المباراة.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية بأن هازارد يُعاني من شرخ ومُستبعد عن الكلاسيكو، ومارسيلو يعاني من إصابة في العَضلة النَّعليَّة ومهمته تقريباً مستحيلة".

وأضافت الصحيفة بأن جاريث بيل سيحاول الوصول للكلاسيكو رغم إصابته وسيكون خارجًا عن مباراتي ريال مدريد أمام إسبانيول وفالنسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة.
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