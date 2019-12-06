ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش بالشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، اليوم، القبض علي عاطل بحوزته 10 طرب حشيش، وتم إحالته لنيابة قسم ثاني الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط "وليد م إ م" 31 سنة عاطل مقيم النحال أول الزقازيق، أثناء تواجده بالقرب من كلية الحاسبات والمعلومات بالزراعة، بحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر له المحضر 23202 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.