Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش بالشرقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:08 م
Advertisements
حشيش
حشيش
إسلام علي
Advertisements
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، اليوم، القبض علي عاطل بحوزته 10 طرب حشيش، وتم إحالته لنيابة قسم ثاني الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط "وليد م إ م" 31 سنة عاطل مقيم النحال أول الزقازيق، أثناء تواجده بالقرب من كلية الحاسبات والمعلومات بالزراعة، بحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر له المحضر 23202 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 16 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استبعادات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

منذ 40 دقيقة

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

منذ 40 دقيقة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

02:08 م

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status