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إصابة بائع على يد سماك داخل سوق في الشرقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:07 م
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جريمة
جريمة
إسلام علي
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استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي بمحافظة الشرقية، بائع متجول مصاب بجرح طعني بالصدر، على يد سمالك لخلافات بينهما، وتم ضبط المتهم وإحالته لنيابة قسم ثاني الزقازيق، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" محمدي ع ج" 41 سنة، بائع متجول مقيم النحال أول الزقازيق، لمستشفي الزقازيق الجامعي، مصابا بجرح طعني بالقاطع الأيمن من الصدر، وأفاد بقيام " وليد ف ش ع " 39 سنة سماك مقيم الزقازيق، بالتعدي عليه بالضرب لوجود خلافات بينهما.

تم ضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر 2358 جنح 2019 لقسم ثاني الزقازيق.
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