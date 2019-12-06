"تعليم القليوبية" لأولياء الأمور: "سداد المصروفات الدراسية واجب قومي.. ده حق الدولة"

ناشدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أولياء أمور التلاميذ الطلاب بكافة المدارس والمراحل سرعة سداد المصروفات الدراسية المتأخرة والتي تشهد عزوفا في السداد تسبب في تدني نسبة المحافظة في جمع المصروفات لنسبة ضئيلة جدا تسببت في عجز في سداد مستحقات عمال المدارس والإنفاق على الأنشطة وتجهيز أعمال الامتحانات.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية "اليوم"، إن نسبة سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس شهدت أقل مستويات في السداد هذا العام وهو أمر يتطلب من أولياء الأمور التكاتف مع المديرية لحل المشكلة وسرعة السداد، مشيرا إلى أن العزوف عن دفع المصروفات يتسبب في تعطيل العمل في المؤسسات التعليمية لأن سداد مستحقات الدولة واجب قومي والتغاضي عنه يؤثر سلبا على كافة المؤسسات.



وأوضح عجلان أن تدني مستويات سداد المصروفات تسبب في أزمات في سداد مستحقات عمال المدارس وتوفير مستلزمات الأنشطة الطلابية والتجهيز للامتحانات التي تتطلب مبالغ مالية ضخمة لتوفير مستلزمات طباعة الامتحانات وأوراق الاسئلة والأحبار والتجهيزات الأخرى.



وخاطب، أولياء الأمور مطالبا إياهم تغليب المصلحة العامة والوطن وسرعة سداد المصروفات لأن تسلم الكتب الدراسية ليس معناه التنازل عنها، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لسداد حق الدولة حيث من المقرر البدء بإنذار المتقاعسين عن السداد وعدم دافعي المصروفات بالفصل وربط تقارير أداء مديري الإدارات التعليمية والمدارس بالعمل على رفع نسب تسديد المصروفات الدراسية، حيث من المقرر عقد اجتماع طارئ الأحد المقبل مع مسئولي التعليم لوضع خطة لتشجيع المواطنين على سداد المصروفات المتاخرة، موضحا أن المديرية وضعت في الاعتبار إجراءاتها لتك الفئات.

