3 رسائل لمحافظ البحر الأحمر الجديد في الأسبوع الأول يستقبلها الأهالي بالترحاب





اللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر الجديد، الذي كان له عدد من المواقف التي كانت لها مردود إيجابي بين أهالي المحافظة.



ومن بين المواقف التي كانت لها مردود بين أبناء محافظة البحر الأحمر، يوم الثلاثاء الماضي بعد وصوله المحافظة بيومين، حين قام بأول جولة بين مدن المحافظة وكانت رأس غارب أولى جولاته، وفور وصوله المدينة وقع حادث اليم لمركب صيد راح ضحيته شخصين وإصابة 8 آخرون بحروق متفرقة.





وعلى الفور قطع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر زيارته الأولى لمدينة راس غارب شمال المحافظة ليعود لمدينة الغردقة لمتابعة حادث حريق مركب صيد بمنطقة الجمشة بشواطئ البحر الأحمر، والذي توجه فور وصوله مدينة الغردقة لمستشفى الغردقة العام لزيارة مصابي الحادث، هذا الأمر الذي استقبله أهالي المحافظة بترحاب شديد، الموقف الإنساني من محافظ البحر الأحمر الجديد.



إقالة رئيس حي شمال الغردقة بسبب صفع عامل واصطحاب كلبه للعمل



وشهدت منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في محافظة البحر الأحمر، أمس الخميس، انتفاضة وتأييد عقب قرارا محافظ البحر الأحمر بإقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة، وذلك على خلفية التعدي على عامل خدمات معاونه بصفعه على وجهه واصطحاب كلب خاص برئيس الحي للعمل.



هذا القرار الذي استقبله أهالي محافظة البحر الأحمر، بحالة من الفرحة والترحاب لمناصفة الحق على الباطل على حد ما جاء في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.



ومن جانبه قال "محمد علي"، أحد أهالي مدينة الغردقة، بداية مبشرة للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الجديد، منذ وصوله لديوان عام المحافظة، ظهر يوم الأحد الماضي.



وأضاف "على"، كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الجديد، حريص منذ وصوله المحافظة لتوصيل بعض من الرسائل الهامه سواء لموظفي الديوان العام أو للمسؤولين في جميع الجهات الحكومية بالمحافظة وأيضا للمواطنين، موضحًا انه أرسل 3 رسائل هامه جدآ، أولها كان لموظفي الديوان العام بعدم التهاون مع أي مقصر في العمل عقب عقد أول اجتماعا مع إدارات الديوان العام عقب وصوله بساعات قليلة.



وتابع: وثاني رسائل محافظ البحر الأحمر الجديد، كانت للمواطن، وهي عندما قطع أولى زياراته الرسمية لمدينة رأس غارب لمتابعة حادث مركب الصيد المحترق شمال الغردقة وزيارة المصابين بمستشفى الغردقة العام والذي أصدر تعليماته بتوفير كل الدعم للمصابين،أما الرسالة الثالثة والأهم والتي جمعت بين المسؤل والموظف، عندما أصدر قرار إقالة العميد ياسر جلال رئيس حي شمال الغردقة على خلفية صفع عامل خدمات على وجهه واصطحاب كلب خاص برئيس الحي للعمل.





لم يمر على وجوده أكثر من 5 أيام من توليه منصب محافظا للبحر الأحمر، إلا وكان اسمه يتردد بين أهالي البحر الأمر.