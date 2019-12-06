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الجبير: لم يعد من الممكن تحمل عدوان إيران

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:20 م
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عادل الجبير
عادل الجبير
الفجر السعودي
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أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعم بلاده لحملة الضغط الأقسى على إيران، مشددًا على على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

 

وأكد الجبير، اليوم الجمعة، في حوار روما، أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها.

 

وقال: "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مشيراً إلى أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

 

قال الجبير، بشـأن الوضع في اليمن، إن الحل الوحيد في اليمن سياسي و"الحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مشدداً على أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

 

وأضاف الجبير أن هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن.

 

وأشار الوزير السعودي إلى أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لبلاده، وتدخل إيران هناك مدمر، بحسب تعبيره.

 

وعن العلاقات السعودية الأميركية، قال الجبير: "العلاقات بيننا والولايات المتحدة قوية وراسخة أيا كان الحزب الحاكم"، مضيفاً: "سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معا ضد الإرهاب".

 

وعن العلاقات مع قطر، قال الجبير إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم.

 

وأشار إلى أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".

 

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: "نؤكد على دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفاً: "أبلغنا واشنطن أن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين".

 

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عدوان ايران السعودية اليوم السعودية الجبير

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