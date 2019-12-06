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سامح شكري: التعاون في مجال أمن الطاقة سيكون على أساس العمل وليس المواجهة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:01 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجال أمن الطاقة يمكن أن يفتح أفقا وقدرا كبيرا من التعاون بين بلدان شرق المتوسط، حيث كانت مصر في المقدمة بعد تحقيق عدد من الاكتشافات في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وهذا يعزز التعاون مع الشركاء في شرق المتوسط.

وأشار "شكري"، خلال منتدى حوار المتوسط بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذا المجال يمكن أن يوفر تفاعلا إيجابيا بين بلدان المنطقة، معتبرًا أن التعاون في مجال الطاقة من النقاط التي يمكن أن تقرب بين أوروبا ودول شرق الأوسط.

وأضاف أن العمل سيكون على أساس التعاون وليس المواجهة، وعدم السعي لتحقيق مصالح خصة على حساب مصالح بلدان أخرى، مؤكدا أنه لن يسمح أحد بالمساس بحقوقه إلا وسندخل في قانون الغاب الدولية.

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