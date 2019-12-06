"القوى العاملة" تتابع إجراءات عودة جثمان "كمال" المتوفى في حادث قطار بإيطاليا



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بناءً على توجيهات الوزير في هذا الخصوص، يجري متابعة عودة جثمان المتوفي مع المستشار العمالي عزت عمران، الذي أفاد بأن المتوفى من مواليد 15 نوفمبر 1967 بمحافظة المنوفية شبين الكوم، وتوفي إثر حادث قطار بمنطقة روتسانو - ميلانو أثناء عودته من عمله بأحد أفران صناعة الخبز، وقد تم التواصل مع زوجة المواطن المتوفى والمقيمة في بميلانو، حيث تم إبلاغها خالص عزاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.



وأكد المستشار العمالي لزوجة المتوفى أن مكتب التمثيل العمالي يتابع عن كثب إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن، وكذلك المستحقات المالية للأسرة مع صاحب العمل ، فضلا عن مستحقاته التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.



أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات عودة جثمان المواطن المصري "كمال.م.ح" إلى أرض الوطن، والذي توفي في 3 ديسمبر الجاري، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية لدي صاحب العمل والتأمينية لدى هيئة التأمينات الايطالية.