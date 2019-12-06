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تشكيل سموحة والعبور في كأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن تشكيل فريقه لمواجهة شباب العبور، اليوم ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويلتقي سموحة شباب العبور، بعد قليل على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس، حيث يسعى العميد حسن في تلاشي المفاجأت والمنافسة على اللقب.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:-

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: رجب نبيل، وكريم يحيى، وأحمد حمص ، وإيدي إيمومو.

خط الوسط: محمود حليمو، وأحمد أبو الفتوح،وشريف رضا، وفارس مجاهد.

خط الهجوم: حسام حسن، ورونالد وانجا.

على الجانب الآخر أعلن الجهاز الفني لشباب العبور بقيادة مدحت قنديل المدير الفني، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، والذي يرغب في مباغتة الفريق السكندري والصعود على حسابه للدور الستة عشر من المسابقة.

وجاء تشكيل شباب العبور كالآتي:-

تشكيل فريق العبور للمباراة ..

حراسة المرمى: محمد غنيم

خط الدفاع: كريم أحمد شحاته، باسم محمد عبدالجواد، محمد جمال محمد، علي أيمن عبدالله.

خط الوسط : إسلام مجدي يوسف، حسام الدين ناصر الخولي، محمد محمود بكري، كريم حسين حسن

خط الهجوم: أحمد فتحي "هنري"، محمود السيد رمضان "الونان".
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