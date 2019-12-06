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مصرع طفل وشقيقته في انقلاب سيارة بقنا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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لقي طفلين مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة، على طريق مدخل نجع الشوينة، بقرية الجبلاو، في محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، يفيد بمصرع الطفل كريم أحمد رمضان، 6 أعوام، وشقيقته جنا، عامان، في حادث انقلاب سيارة، بقرية الشوينة، في الجبلاو.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا العام، كما تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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