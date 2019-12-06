«yalla shoot» مشاهدة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA STARماتش اليوم أتلتيكو

يسعي أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز علي نظيره فياريال وحصد الثلاث نقاط والعودة في مواصلة الانتصارات في بعدما كان اتلتيكو كان كا أحد ثالث أقوي اندية إسبانيا بدون اهتزاز ، ولاكنه تراجع في مستواه بشكل كبير وصار تحت التهديد ، فاهو بحاجه للفوز اليوم والعودة الي المنافسة سريعاً ، وكان موسم اتلتيكو رائعا للغاية حيث حقق ثلاث انتصارات متتالية ، ولاكنه انهار وتراجع في مستواه بسرعة كبيرة ، بعدما ظل اتلتيكو مدريد ضمن الثلاثة الاوائل في الليجا لمدة سبع مواسم متتالية تحت قيادة سيموني ، لاكنه انهار سريعاً ويحتل الان المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الاسباني الممتاز بفارق ست نقاط عن برشلونة الذي يحتل صدارة الدوري حاليا ونظيره ريال مدريد الذي يعادله ايضا في النقاط بفارق الاهداف ، ويتبقي للفريقين مباراتين مؤجلة .





مشاهدة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

برر سيموني تراجع مستوي فريقه في هذه الفترة الاخيرة قائلاً بسبب التغيرات المفاجئة في التشكيل وطالب جماهيره بالصبر ، ويفتقد اتلتيكو القدرة على الإمتاع وحيث يوجد ستة فرق فقط هي من سجلت أهدافا أقل من اتلتيكو في الدوري بعد الاكتفاء بتسجيل 16 هدفا ولكنه يتملك ثاني أفضل دفاع في فريقه و قال ساؤول نيجيز لاعب وسط اتلتيكو نحن نشعر بالقلق ولكن حان الوقت كي نضغط على أنفسنا ونبقي متحدين، نعلم انه موقف صعب ولكننا يمكننا الخروج منه ايضا بالعمل الجاد .





بينما يمتلك صاحب المركز اللثالث عشر فياريال افضل هجوم بعيداً عن ريال مدريد وبرشلونة ولاكنه يمتلك ايضا خامس اسوأ دفاع في في صفوف فريقه .





ويحاول فياريال في التغلب علي نظيره اتلتيكو وخطف الثلاث نقاط كي يسحن مركزه في جدول الدوري والابتعاد عن منطقة الهبوط والدخول للمنطقة الدافئة ومن اجل اسعاد جماهيره وخاصة ً بعد تغلب فالنسيا عليه في اخر مباراة له في الجولة الخامسة عشر و خطف ثالث نقاط غاليه منه ورفع رصيده الي 23 نقطة في المركز السابع وكانت مباراة صعبة للغاية ولاكن الحظ لم يحالف فياريال في الاخير وسقط في فخ الهزيمة للمرة الثالثة علي التوالي والسابعة له هذا الموسم حتي تجمد رصيده عند 18 نقطة فقط .





مشاهدة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

من المتوقع ان تأتي تشكيلة سيموني أمام فياريال هكذا





حراسة المرمى : يان أوبلاك





خط الدفاع : ماريو هيرموسو، فيليبي ،كيران تريبيير ، رينان لودي





في خط الوسط : توماس بارتي ، كوكي ساؤول نيجيز ، ، توماس ليمار





خط الهجوم : جواو فيليكس، ألفارو موراتا





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مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد Atletico Madrid vs Villarreal

بث مباشر مباراة اليوم أتلتيكو مدريد، حيث يحل المركز السادس برصيد 25 نقطة، ومن أن يلتقى بنظيرة فياريال، على ستاد دي لاكراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الإسباني، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية Atletico Madrid vs Villarreal





بث مباشر مباراة اليوم فياريال، Atletico Madrid vs Villarreal حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة أتلتيكو مدريد، على ستاد دي لاكراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الإسباني، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية Atletico Madrid vs Villarreal، مشاهدة أتلتيكو مدريد وفياريال، KORA STAR أتلتيكو مدريد وفياريال كورة جول أتلتيكو مدريد وفياريال KOORA LIVE أتلتيكو مدريد وفياريال



