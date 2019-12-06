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تركيا تؤكد: لن نخرج من سوريا إلا في هذه الحالة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:51 م
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أوغلو
أوغلو
وكالات
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أكد وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها.

                                          

وقال أوغلو، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية، إنه لا فرق بين "داعش" و"جبهة النصرة"، مشددًا على أن الخروج من سوريا الآن سيكون لمصلحة الإرهابيين.

 

واتهم تشاووش أوغلو، النظام السوري بجلب عناصر "النصرة" إلى إدلب.

 

وقد تصاعد التوتر بين الجيش الروسي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا بالقرب من بلدة عين عيسى، والتي تعتبر إدارة كردية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.

 

أعلنت موسكو أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف أجرى محادثات مع نظيره التركي الجنرال "يسار جولر"، حول التطورات في سوريا.

 

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، خلال المحادثات تبادلوا وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، إن موسكو وأنقرة تحتفظان باتصالات مستمرة تساعدهما على تضييق الخلافات الناشئة خلال العملية السورية.

 

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية التركي سوريا تركيا الخروج من سوريا

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