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«كورة شوت» مشاهدة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد live بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم أتلتيكو
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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الفجر الرياضي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال مع نظيره أتلتيكو مدريد ، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2019 /2020.
تنطلق مباراة فياريال ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " لاسيراميكا " في (فياريال – إسبانيا ).
مشاهدة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز
تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " نوافل الباشي"BEIN SPORT HD 3"
يدخل فريق فياريال المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس برصيد 25 نقطة .
لعب فياريال حتي الأن مباراة 15 مباراة فاز في خمس مواجهات وتعادل في ثلاثة وخسر في 7 لقاءت له ، بينما لعب أتلتيكو مدريد 15 مباراة ايضاً فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 وخسر في اتنين فقط .
مشاهدة مباراة فياريال و أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز
وفي أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح أتلتيكو مدريد في التغلب علي نظيره فياريال وأنتهت المباراة بنتيجة 0-2 ، واحرز الاهداف " الفارو موراتا" في الدقيقة 31 واحرز الهدف الثاني اللاعب " ساول نيغويز " في الدقيقة 88 ، علي ملعب " واندا ميتروبوليتانو" وذلك في يوم 24 من شهر فبراير في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الدوري الاسباني الممتاز في الموسم الماضي .
مشاهدة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم الجمعة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز
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