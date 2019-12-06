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عاجل - أول تحرك من تشيلسي بعد قرار المحكمة الرياضية برفع الحظر عن التعاقدات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:48 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وضعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي مبلغ مبالي كبير من أجل إبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية برفع الحظر عن التعاقدات للنادي اللندي.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد أصدرت قرارًا اليوم الجمعة برفع الحظر عن التعاقدات لنادي تشيلسي والاكتفاء بحرمانه لفترة انتقالات واحدة.

وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن إدارة النادي اللندني ستسعى بكل قوة لدعم صفوف الفريق في يناير المقبل.

وأفادت صحيفة "التيليجراف" البريطانية بأن إدارة تشلسي تضع ١٥٠ مليون جنيه استرلين تحت تصرف فرانك لامبارد للتعاقد مع لاعبين في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي يضع عينه على عدد من اللاعبين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أمثال الإنجليزي الشاب جادون سانشو مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، وبن تشيلويل مدافع ليستر سيتي، وموسى ديمبلي.
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