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المطران عطا الله حنا: نوجه التحية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:41 م
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ماريان ناجى
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وجه المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح اليوم التحية لكافة ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة وقال بأن شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة إنما هي شريحة مهمة من مجتمعنا ويجب أن يقدم لهؤلاء كل ما يحتاجونه من عون ومساعدة وأن تقدم لهم كل المتطلبات اللازمة من أجل اندماجهم الطبيعي في المجتمع ولكي تكون لهم اسهاماتهم وبصماتهم في خدمة هذا الوطن.
تابع " حنا ": يجب العمل على دعم ومساندة الاشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وبعضهم هو معاق بسبب الرصاصات الإحتلالية الغادرة ويجب العمل على تعديل كافة القوانين بما يتناسب وحقوق ذوي الإعاقة الذين يحق لهم أن يعيشوا حياتهم الطبيعية وان يتمكنوا من الوصول الى اي مكان واحترام خصوصيتهم.
اختتم " حنا ": أن مناسبة اليوم العالمي لذوي الاعاقة ما هي الا تذكير بوجود شريحة واسعة من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم الحق في العيش الكريم.
وقد جاءت كلمات المطران هذه لدى استقباله عددا من ذوي الإحتياجات الخاصة في كنيسة القيامة والذين يقومون اليوم بجولة في مدينة القدس بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة حيث تحدث سيادة المطران وإياهم عن واقع مدينة القدس وما تتعرض له مقدساتنا وأوقافنا الإسلامية والمسيحية كما وجه تحية خاصة وكلمة ترحيب لذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم اخوتنا وابناءنا وفلذات اكبادنا ومن واجبنا ان نكون الى جانبهم في كافة الظروف.
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