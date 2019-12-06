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محافظ الدقهلية: نقدر جهود وزارة الأوقاف لتعليم صحيح الدين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:39 م
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الوزير والمحافظ
الوزير والمحافظ
محمد كشك
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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تقديره وشكره لحضور وزير الأوقاف، لافتتاح مسجد كفر بدواي القديم.

وشدد على تقديره للأئمة والعلماء الذين يحملون رسالة رفيعة في التنوير وتعليم صحيح الدين.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استقبل الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وعقدا اجتماعا مع عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالدقهلية بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة وعددا من أعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف أهنئ الدكتور أيمن مختار على ثقة القيادة السياسية لاختياره محافظا للدقهلية ونتمنى له التوفيق والسداد لصالح المحافظة وأهلها.

واضاف وزير الأوقاف انه لن يحترم الناس دينك مالم تتفوق في أمور دنياك فإن تفوقت في أمور دنياك احترم الناس أمور دينك ودنياك،واوضح ان الأخذ بالاسباب هي قضيه في عمق الدين والفريضه الغائبة في هذا العصر هو العمل والبناء والإتقان وهذا هو الجهاد الحقيقي،وماتقوم به الدوله الآن هو الأخذ بالاسباب عن طريق إنشاء مشروعات قوميه تكون الدرع الحصين للدوله اقتصاديا وعسكريا.
محافظ الدقهلية: نقدر جهود وزارة الأوقاف لتعليم صحيح الدين
محافظ الدقهلية: نقدر جهود وزارة الأوقاف لتعليم صحيح الدين
محافظ الدقهلية: نقدر جهود وزارة الأوقاف لتعليم صحيح الدين
محافظ الدقهلية: نقدر جهود وزارة الأوقاف لتعليم صحيح الدين
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