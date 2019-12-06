«يلا شوت» مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر YALLA live كورة لايف رابط إنتر ميلان جول PLUS NOW روما





تنطلق مباراة انتر ميلان ضد روما في تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " سان سيرو جوزيبي مياتزا) . (





تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة





" ، معلقاً علي المباراة " عصام الشوالي"BEIN SPORT HD 4"





يدخل فريق انترميلان المباراة في متصدرا جدول ترتيب الدور الايطالي برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة .





لعب انترميلان حتي الأن مباراة 14 مباراة فاز في 12 مباراة له وتعادل في واحدة وخسر في لقاء واحد فقط امام نظيره يوفنتوس الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة وانتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح السيدة العجوزة ، بينما لعب روما 14 مباراة ايضاً فاز في ثمان مواجهات وتعادل في 4 وخسر في اتنين فقط .





بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي





وفي أخر مواجهة جمعت بين الفريقين وقع انتر ميلان في فخ التعادل الايجابي أمام نظيره روما وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، واحرز الهدف الاول اللاعب "ستيفان الشعراوي " في الدقيقة 14 من بداية الشوط الاول لصالح روما ، ثم احرز اللاعب " ايفان بيريسيتش " هدف التعادل لصالح انتر ميلان في الدقيقة 61 من عمر وزمن المباراة علي ملعب "سان سيرو" وذلك في يوم 20 من شهر أبريل في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الدوري الايطالي الدرجة الاولي في الموسم الماضي .









بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي





يسعي انتر ميلان في التغلب علي نظيره روما و الانفراد بصدارة الدوري واسعاد جماهيره ويأتي انتر ميلان في الصدارة برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه يوفنتوس الذي يمتلك 36 نقطة ، بينما يسعي روما لتحسين مركزه وتعزيض النقاط التي فقدها في المبارات التي تعثر فيها وخطف الثلاث نقاط من روما ، ولاكن أنتر ميلان يتطلع للبقاء في القمة ويحاول بقدر الامكان أن يعثر روما في مباراى اليوم ، واضعاً في اعتبارة مباراة يوفنتوس التي سيخوضها يوم السبت المقبل مع نظيره صاحب المركز الثالث لاتيسو الذي يمتلك 30 نقطة ، ويمتلك روما المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن نظيره لاتسيو.









بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي





وصرح لاعب روما "جوردان فيرتو " قائلاً أنتر ميلان في القمة ونحن في المركز الخامس فزنا في ثلاثة مبارات متتالية ونسعي لتقديم افضل اداء لنا وخطف الثلاث نقاط في ميلانو ، و أضاف ان أنتر ميلان يمتلك إمكانيات بدنية عالية ويتصدر الدوري وينافس يوفنتوس علي الصدارة والسيطرة علي روميلو لوكاكو و لاوتارو مارتينيز صعبة للغاية بالنسبة لأي خط دفاع لذا فعلينا تقديم أفضل اداء ونسعي للخروج بنتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط .









وقال "مارتينيز " لاعب انترميلان اتفاهم جيداً مع لوكاكو فاهو شخص جيد داخل الملعب ونسعي لتسجيل اكبر عدد من الاهداف لمساعدة الفريق والبقاء في الصدارة ، ونسعي جاهدين في التغلب علي روما والبقاء في القمة ، نعلم لن تكون المباراة سهله ولاكننا علي أتم أستعداد للمباراة ونطمح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية واسعاد الجمهور .









بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي





يستغل انتر ميلان عاملي الارض والجمهور في مواجهة روما اليوم لضغط عليه وخطف الثلاث نقاط مدعوماً من جماهيره ، ولاكنه يعاني من الغيابات القاتلة في فريقه ، بعد غياب " جاليارديني لينضم مع سينسي وباريلا وهما الجوهرتين الذي فاز بهم جوزيبي ماروتا لصالح ميلانو ، لتصبح اوراق كونتي في خط الوسط محدودة جدا .









بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي





وتكون تشكيلة أنتر ميلان المتوقعة أمام روما هكذا :









في حراسة المرمي : هاندانوفيتش





في الدفاع : جودين ، دي فري، سكرينيار





في خط الوسط : كاندريفا ، فيسينو ، بروزوفيتش ، بورخا فاليرو ، بيراجي





في الهجوم : لاوتارو مارتينيز ، روميلو لوكاكو





بينما تشكيلة روما المتوقعة :





في حراسة المرمي : باو لوبيز





في الدفاع : سبيناتزولا ، مانشيني وسمولينج ، كولاروف





في خط الوسط : فيرتو ، دياوارا ، بيليجريني





في الهجوم : زانيولو ، بيروتي ، دجيكو



