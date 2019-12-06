Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت» مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر YALLA live كورة لايف رابط إنتر ميلان جول PLUS NOW روما

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:35 م
Advertisements
مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر
مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements

تنطلق مباراة  انتر ميلان ضد روما في تمام الساعة العاشرة  الإ ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي ملعب " سان سيرو جوزيبي مياتزا) . (

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة

" ، معلقاً علي المباراة " عصام الشوالي"BEIN SPORT HD 4"

يدخل فريق  انترميلان المباراة في متصدرا جدول ترتيب الدور الايطالي برصيد 37 نقطة ، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة .  

لعب انترميلان حتي الأن مباراة 14 مباراة فاز في 12 مباراة له وتعادل في واحدة  وخسر في لقاء واحد فقط امام نظيره  يوفنتوس الذي يأتي في المركز الثاني  برصيد 36 نقطة  وانتهت المباراة بنتيجة  1-2 لصالح السيدة العجوزة ، بينما لعب روما 14 مباراة ايضاً فاز في ثمان مواجهات وتعادل في 4 وخسر في اتنين فقط .  

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي
 
 

وفي أخر مواجهة جمعت بين الفريقين وقع انتر ميلان في فخ التعادل الايجابي أمام نظيره روما وانتهت المباراة بنتيجة 1-1 ، واحرز الهدف الاول اللاعب "ستيفان الشعراوي " في الدقيقة 14 من بداية الشوط الاول لصالح روما ، ثم احرز اللاعب " ايفان بيريسيتش " هدف التعادل لصالح انتر ميلان في الدقيقة 61 من عمر وزمن المباراة علي ملعب "سان سيرو" وذلك في يوم 20 من شهر أبريل في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الدوري الايطالي الدرجة الاولي في الموسم الماضي .

 

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي
 
 

يسعي انتر ميلان في التغلب علي نظيره روما و الانفراد بصدارة الدوري واسعاد جماهيره ويأتي انتر ميلان في الصدارة برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه يوفنتوس الذي يمتلك 36 نقطة ، بينما يسعي روما لتحسين مركزه وتعزيض النقاط التي فقدها في المبارات التي تعثر فيها وخطف الثلاث نقاط من روما ، ولاكن أنتر ميلان يتطلع للبقاء في القمة ويحاول بقدر الامكان أن يعثر روما في مباراى اليوم ، واضعاً في اعتبارة مباراة يوفنتوس التي سيخوضها يوم السبت المقبل مع نظيره صاحب المركز الثالث لاتيسو الذي يمتلك 30 نقطة ، ويمتلك روما المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن نظيره لاتسيو.

 

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي
 
 

وصرح لاعب روما "جوردان فيرتو "  قائلاً أنتر ميلان في القمة ونحن في المركز الخامس فزنا في ثلاثة مبارات متتالية ونسعي لتقديم افضل اداء لنا وخطف الثلاث نقاط  في ميلانو ، و أضاف ان أنتر ميلان يمتلك إمكانيات بدنية عالية ويتصدر الدوري وينافس يوفنتوس علي الصدارة والسيطرة علي روميلو لوكاكو و لاوتارو مارتينيز صعبة للغاية بالنسبة لأي خط دفاع   لذا فعلينا تقديم أفضل اداء ونسعي للخروج بنتيجة إيجابية وخطف الثلاث نقاط .

 

وقال "مارتينيز " لاعب انترميلان اتفاهم جيداً مع لوكاكو فاهو شخص جيد داخل الملعب ونسعي لتسجيل اكبر عدد من الاهداف لمساعدة الفريق والبقاء في الصدارة  ، ونسعي جاهدين في التغلب علي روما والبقاء في القمة ، نعلم لن تكون المباراة سهله ولاكننا علي أتم أستعداد للمباراة  ونطمح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية واسعاد الجمهور .


بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي
 
 

يستغل انتر ميلان عاملي الارض والجمهور في مواجهة روما اليوم لضغط عليه وخطف الثلاث نقاط  مدعوماً من جماهيره ، ولاكنه يعاني من الغيابات القاتلة في فريقه ، بعد غياب " جاليارديني  لينضم مع سينسي وباريلا وهما الجوهرتين الذي فاز بهم  جوزيبي ماروتا لصالح ميلانو ، لتصبح اوراق كونتي في خط الوسط محدودة جدا .

 

بث مباشر | مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي
 
 

وتكون تشكيلة أنتر ميلان المتوقعة أمام روما هكذا :

 

في حراسة المرمي : هاندانوفيتش

في الدفاع : جودين ، دي فري، سكرينيار

في خط الوسط : كاندريفا ، فيسينو ، بروزوفيتش ، بورخا فاليرو ، بيراجي 

في الهجوم : لاوتارو مارتينيز ،  روميلو لوكاكو

بينما تشكيلة روما المتوقعة :

في حراسة المرمي : باو لوبيز

في الدفاع : سبيناتزولا ، مانشيني وسمولينج ، كولاروف

في خط الوسط : فيرتو ، دياوارا ، بيليجريني

في الهجوم : زانيولو ، بيروتي ،  دجيكو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر مشاهدة إنتر مباراة إنتر ميلان وروما

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 16 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 4 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان اليوم الأحد 6 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر beIN SPORT

ديربي إيطاليا.. تشكيلة إنتر ميلان في مواجهة يوفنتوس بالكالتشيو

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر الآن بدون تقطيع beIN SPORTS YouTube المفتوحة

تشكيل إنتر ميلان وبروسيا دورتموند.. مشاهدة مباراة إنترميلان ودورتموند اليوم بث مباشر beIN Live

kora live| مشاهدة مباراة انتر ميلان وهيلاس فيرونا بث مباشر اليوم 09-11-2019 في الدوري الايطالي

موعد مباراة إنتر ميلان وروما اليوم 6 / 12 / 2019 في الدوري الإيطالي.. مشاهدة مباراة إنتر ضد روما بث مباشر inter vs roma

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status