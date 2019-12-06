«live NOW» مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط إنتر ميلان koraجول PLUS NOW انتر

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الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:30 م
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مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر
مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما بث مباشر
الفجر الرياضي
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يستقبل فريق انتر ميلان ضيفه روما في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

وأنهى فريق إنتر ميلان استعداداته لمواجهة فريق روما عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تعزيز مركزه في جدول ترتيب المجموعة حيث يحتل فريق الإنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة حققها 14 مباراة محققاً الفوز خلال 12 مباراة وتعادل وخسر خلال مباراة أخرى.

ويقدم إنتر ميلان أداءً متميزاً منذ بداية هذا الموسم والذي جعله يحتل صدارة جدول الترتيب.

فريق روما  يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 28 نقطة حصدها من خلال 14 مباراة حقق الفوز خلال 8 مباريات وتعادل خلال 4 مباريات وخسر خلال مباراتين إلا إنه يسعى أن يخطف ثلاثة نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب.



تفتتح مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، بلقاء قوى، يجمع إنتر ميلان المتصدر مع ضيفه نادى روما، والذى يستضيفه ملعب "جيوزيبى مياتزا".
يدخل إنتر ميلان اللقاء، متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 37 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس، صاحب المركز الثانى، برصيد 36 نقطة، بينما يحل روما فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة.
ويسعى النيراتزورى، بقيادة مدربه انطونيو كونتى، لمواصله نتائجه الرائعة فى الكالتشيو، من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب البطولة، بينما يطمح روما فى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.
 وتعتبر مواجهة إنتر و روما من المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة الإيطالية وكثيراً ما تشهد نتائج كبيرة أو أهداف خالدة لا يمكن نسيانها بسهولة.
فحتى مع مرور سنوات طويلة لا ينسى أحداً هدف ريكوبا ضد الجيالوروسي بعد أن راوغ عدة لاعبين بشكلٍ مستمر قبل أن يطلق قذيفة بيسراه، ولا ينسى أحداً أروع هدف تم تسجيله في تاريخ سان سيرو على الإطلاق من جانب فرانشيسكو توتي في مرمى الحارس البرازيلي جوليو سيزار.
وكذلك شهد ملعب الاولمبيكو دي روما في العاصمة مباراة أسطورية ما بين الفريقين في عام 1999 وفاز النيراتزوري بخمسة أهداف مقابل أربعة، وحينها واجه رفاق توتي فريق أسطوري بإنتر ميلان كان به باجيو وزامورانو والظاهرة البرازيلية رونالدو.
وتمر السنوات الطويلة ليجد الفريقين أنفسهما يعودان لمنافسة بعضهما على لقب الدوري الإيطالي في نهاية العقد الأول من الألفية الحديثة.. واقترب روما بقيادة المدرب كلاوديو رانييري من حصد لقب الدوري 2009/2010 قبل أن يخسر على ملعبه امام سامبدوريا ولم ينجح الجيالوروسي وقتها من إنهاء هيمنة إنتر على الألقاب المحلية في هذا الوقت بإيطاليا وأنهى الموسم بفارق نقطتين عن الأفاعي.
ولكن في هذه المرة ستكون المواجهة مختلفة تماماً فإنتر ميلان يتسلح بالمدرب الإيطالي أنتونيو كونتي والذي قد يُمثل المدرسة الكلاسيكية “وإن كان مدرباً ناجحاً في تطوير الأفكار القديمة لتصبح حديثة”.. بينما يقود روما المدرب البرتغالي فونسيكا الذي يميل إلى إعطاء حرية هجومية للاعبيه وعدم التقيد كثيراً بالواجبات التكتيكية الاعتيادية.
ويدخل الإنتر مواجهة الغد على ملعب جوزيبي مياتزا مدعوماً بجماهيره دائمة الحضور طوال الموسم والتي تجعل المدرجات كاملة العدد في مثل هذه المناسبات..ولكنه سيعاني من الغيابات القاتلة في وسط الميدان بعد إصابة جاليارديني لينضم إلى سينسي وباريلا الجوهرتين اللذين نجح جوزيبي ماروتا في الفوز بهما لصالح أفاعي ميلانو.. وأصبحت أوراق كونتي في خط الوسط محدودة للغاية.
سيحتار مدرب الفريق الأسود والأزرق ما بين الدفع ببورخا فاليرو أو لاعب فريق الشباب لوسيان أجومي.
أو ربما سينتهج خطة لعب مختلفة وهي 3/4/2/1 وهي ستُمكنه من عمل زيادة عددية أكبر والتفوق على قوة خط وسط روما.
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