Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيطرة على حريق شقة سكنية بالمرج دون إصابات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق في منطقة المرج، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ حوالي 3 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الحماية المدنية بالجيزة تتمكن من إخماد حريق بشقة سكنية بالعمرانية

الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل شقة سكنية في المطرية

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالهرم دون إصابات

إخماد حريق شب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور دون إصابات

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر الجديدة دون إصابات

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بحلمية الزيتون

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status