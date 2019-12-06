عاجل- محكمة التحكيم الرياضية ترفع الحظر عن تشيلسي في إبرام التعاقدات

قررت محكمة التحكيم الرياضية رفع عقوبة الحظر الموقعة على نادي تشيلسي الإنجليزي ليتثنى له إبرام تعاقدات في يناير المقبل.



واكتفت محكمة التحكيم الرياضية بمنع النادي الإنجليزي من إبرام أي تعاقدات لفترة انتقالات واحدة.



وكانت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد عاقب النادي اللندني في شهر فبراير الماضي بداعي انتهاك قواعد الانتقال الدولية ولوائح قيد اللاعبين تحت 18 عاما، كما تم تغريم النادي 600 ألف فرنك سويسري (600 ألف دولار).



وأصبح من حق النادي الإنجليزي إبرام صفقات جديدة في شهر يناير المقبل بعد رفع حظر التعاقدات عليه اليوم الجمعة.