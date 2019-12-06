Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المرور" يعلن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفتي "الحزام والهاتف" بالطائف

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:00 م
Advertisements
مخالفتي الحزام والهاتف
مخالفتي الحزام والهاتف
الفجر السعودي
Advertisements

كشف "المرور السعودي"، اليوم الجمعة، عن موعد بدء رصد مخالفات استخدام قائدي المركبات أجهزة الجوال أثناء القيادة، وكذلك مخالفات عدم ربط حزام الأمان، في محافظة الطائف.

 

وكتب "المرور السعودي"، تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "7 أيام.. عدد الأيام المتبقية لتفعيل الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة في محافظة الطائف".

 

وأوضحت إدارة المرور، في وقتٍ سابق- أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

 

ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط؛ بل وتشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

 

وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».

 

وفي سياق مختلف، أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه من أسباب وقوع حوادث تصادم أثناء هطول الأمطار، عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن من الوقوف الآمن عند الضرورة، بالإضافة إلى عدم ترك مسافة أمان بين المركبات.

 

وأكدت أن من الأسباب أيضًا أن تكون إطارات المركبة بحالة سيئة، والاستخدام المفاجئ للفرامل والضغط عليها بقوة، إضافة إلى الانشغال بغير الطريق، وفقًا لصحيفة عاجل.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخالفتي الحزام والهاتف المرور السعودي الطائف الحزام والهاتف

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 16 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "المرور" تكشف عن المدة المتبقية لتطبيق مخالفتي حزام الأمان والهاتف بالقصيم

اليوم.. بدء رصد مخالفات "الجوال" و"الحزام" في 3 مناطق

"المرور" تُجيب على 5 استفسارات مهمة لقائدي المركبات

المرور السعودي ينشر قصة حمد ضحية القيادة المتهورة

بدْء الرصد الآلي لمخالفات الجوّال والحزام بعد 7 أيام في نجران

"أمن الطرق" ينوِّه بـ4 خطوات مهمة عند انفجار إطار السيارة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status