Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بتربية نوعية عين شمس

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
افتتح أ.د اسامة السيد مصطفى، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، معرض "كوكب الجدعنة" لطلاب الفرقة الثالثه بقسم الإعلام التربوي، تحت إشراف أ.د. سالي شبل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د. سلام أحمد عبده رئيس قسم الإعلام التربوي، وبحضور أ.د. امانى حنفى محمد عميد الكلية السابق واشراف وتنفيذ د.عبدالرحمن شوقى وأ.أحمد موسى ولفيف من اساتذة الكلية والطلاب.

وضم المعرض 300 صورة تحتوي على الأعمال الشاقة للمرأة المصرية، وتبرز جمالها فى كل الأوقات تحت شعار فخور بأنك (أمى – أختى – معلمتى – كل حياتى) وذلك بمقر القسم.

وخلال كلمته أشاد ا.د. اسامة السيد بجهود الطلاب والسينوغرافية الفنية التى صاحبت الصور والتى جعلت منها نموذجا متفردا يستحق ان يعرض فى محافل فنية بارزة ليست داخل مقر الكلية فقط.

وحضر المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب واولياء الأمور وموظفى الجامعه والكلية.
افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بتربية نوعية عين شمس
افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بتربية نوعية عين شمس
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 16 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 11 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status