افتتاح معرض "كوكب الجدعنة" بتربية نوعية عين شمس

وخلال كلمته أشاد ا.د. اسامة السيد بجهود الطلاب والسينوغرافية الفنية التى صاحبت الصور والتى جعلت منها نموذجا متفردا يستحق ان يعرض فى محافل فنية بارزة ليست داخل مقر الكلية فقط.





وحضر المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب واولياء الأمور وموظفى الجامعه والكلية.

افتتح أ.د اسامة السيد مصطفى، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، معرض "كوكب الجدعنة" لطلاب الفرقة الثالثه بقسم الإعلام التربوي، تحت إشراف أ.د. سالي شبل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د. سلام أحمد عبده رئيس قسم الإعلام التربوي، وبحضور أ.د. امانى حنفى محمد عميد الكلية السابق واشراف وتنفيذ د.عبدالرحمن شوقى وأ.أحمد موسى ولفيف من اساتذة الكلية والطلاب.وضم المعرض 300 صورة تحتوي على الأعمال الشاقة للمرأة المصرية، وتبرز جمالها فى كل الأوقات تحت شعار فخور بأنك (أمى – أختى – معلمتى – كل حياتى) وذلك بمقر القسم.