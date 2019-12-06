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المعمل المركزي بسوهاج يحصل على شهادة "الأيزو" لجودة المياه المنتجة بالمحطات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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المعامل المركزية لشركة مياه سوهاج
المعامل المركزية لشركة مياه سوهاج
أحمد الشيخ
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قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، بأن المعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة حصل على شهادة ‏الاعتماد الدولية للجودة"الأيزو" رقم 17025 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد إجراء هيئة "الإيجاك" ‏الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصراً، للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات ‏مياه الشرب.‏

وقال بدري: "يضم المعمل المركزي لمياه الشرب معمل العناصر العضوية، والذي يقوم ‏بقياس المبيدات والمواد العضوية، ومعمل العناصر غير العضوية، لقياس العناصر الثقيلة والفلزات ‏وبعض العناصر الأخرى،  كما أن المعمل المركزي يضم جهاز بلازما الحث المزدوج(‏I.C.P‏)، ‏لقياس العناصر الثقيلة، وجهازى التحليل الغازي الكروماتوجرافي الكتلي والعادي ‏‏(‏GC/MS – GC/µECD‏)، لقياس المركبات العضوية، وعدد من الأجهزة المساعدة ‏وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه ‏الشرب، طبقاً للقرارات الوزارية، لتوفير كوب مياه نظيف ‏للمواطنين بسوهاج".‏

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شهادة الايزو المعامل المركزية للمياه القرارات الوزارية

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