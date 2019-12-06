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المعمل المركزي بسوهاج يحصل على شهادة "الأيزو" لجودة المياه المنتجة بالمحطات
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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أحمد الشيخ
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قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن المعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة حصل على شهادة الاعتماد الدولية للجودة"الأيزو" رقم 17025 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد إجراء هيئة "الإيجاك" الاختبارات اللازمة لاعتماد 59 عنصراً، للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.
وقال بدري: "يضم المعمل المركزي لمياه الشرب معمل العناصر العضوية، والذي يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية، ومعمل العناصر غير العضوية، لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الأخرى، كما أن المعمل المركزي يضم جهاز بلازما الحث المزدوج(I.C.P)، لقياس العناصر الثقيلة، وجهازى التحليل الغازي الكروماتوجرافي الكتلي والعادي (GC/MS – GC/µECD)، لقياس المركبات العضوية، وعدد من الأجهزة المساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب، طبقاً للقرارات الوزارية، لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج".
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