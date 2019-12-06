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خلال 24 ساعة.. ضبط 5187 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5187 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1725 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
168 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
24 دراجة نارية مخالفة.
14 مخالفة "موقف عشوائي".
29 مخالفة شروط الترخيص.
41 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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