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"المجتمعات العمرانية الجديدة" تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:12 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمتابعة المشروعات المختلفة، والجاري تنفيذها بمدينة السادات،  رافقه خلالها، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة.

وبدأ  بهجات، الزيارة، بتفقد مشروع مركز الشباب المتطور بالمدينة،  وأثنى على جودة الأعمال المنفذة، من (ملاعب – مدرجات - حمام سباحة - مبنى متعدد الأغراض - اللاند سكيب)،  وأثنى على جودة الأعمال المنفذة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 85%.

وتفقد  بهجات، مشروع الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذه بحي الفردوس، وأثنى على أعمال التشطيب الداخلي والخارجي لعدد (87 عمارة) بالمشروع،  وما تم إنجازه من أعمال تنفيذ المرافق شملت ( مياه – صرف – كهرباء).

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، أعمال رفع كفاءة  وتطوير طريقي أبوبكر الصديق، وجمال عبد الناصر بين المنطقتين السكنيتين الـ6 و الـ13، وكذا أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بطول (3.5 كم)،  للمحاور الرئيسية التي تربط بين المناطق السكنية القديمة  ومنطقة الامتداد والتوسعات بالمدينة، مشيراً خلال الجولة، إلى  أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدورية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، وكذا التواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ تلك المشروعات.

من جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الجاري تنفيذها، ستخدم مناطق (الزيتون – النور – الفردوس – النخيل – الروضة – الياسمين – الياقوت – الكوثر – النرجس – البنفسج – الريحان – الورود – الأشجار - الزهور)، موضحاً أن تلك المناطق تشهد حركات سير مكثفة، كما أنها أصبحت أماكن ضرورية يتم من خلالها  الوصول إلي مجمع الكليات الجديد لجامعة مدينة السادات البالغ مساحتها  نحو 500 فدان بالمحور المركزي.

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