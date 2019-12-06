بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة من أجل الأطفال

دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى الصلاة من أجل أن يقرر كل بلد اتخاذ التدابير اللازمة لجعل مستقبل الأطفال أولوية.



وشدد البابا في رسالة له لكل طفل مهمَّش ومتروك ويعامَل معاملة سيئة هو صرخة ترتفع إلى الله، كما تحدث الأب الأقدس عن أن المسيح الذي أتى إلى عالمنا كطفل أعزل ينظر إلينا من خلال عيون كلٍّ من هؤلاء الأطفال.



ودعا البابا فرنسيس بالتالي إلى الصلاة من أجل أن يقرر كل بلد اتخاذ التدابير اللازمة لجعل مستقبل الأطفال أولوية، وخاصة الأطفال الذين يعانون اليوم.



كان البابا فرنسيس قد احتفل أمس الخميس بالقداس الصباحي المعتاد في كابلة بيت القديسة مارتا بدولة حاضرة الفاتيكان وألقى عظة تمحورت حول أهمية ألا ينبي الإنسان حياته على الأمور العابرة بل على الصخرة التي هي الرب.



وقال البابا إن الرب يسوع، في إنجيل اليوم، يقدم مقارنة بين إنسان حكيم وآخر جاهل: فقد جعل الأول من الرب ركيزة لحياته، بانيًا بيته على الصخرة، أما الآخر فلا يصغي إلى كلمة الله ويعيش على المظاهر، ويبني بذلك بيته على أساس ضعيف، كالرمال.



وفي ضوء هذا المقطع من الإنجيل شجّع البابا المؤمنين في عظته على التفكير بالحكمة والضعف، أي على التأمل بالأمور التي ينبغي أن نبني عليها رجاءنا وحياتنا وما يُشعرنا بالأمان، طالبين من الله أن يمنحنا نعمة التمييز بين الصخرة والرمال. مضى البابا إلى القول إن الرب هو الصخرة ومن يضع ثقته به يعيش بأمان على الدوام، لأن بيته مبنيّ على الصخر. وذكّر فرنسيس بأن الرب يسوع، في إنجيل اليوم، يضرب مثل الرجل الحكيم والرجل الجاهل، فالحكيم بنى بيته على الصخرة، أي على الثقة بالرب وعلى الأمور الجيدة، وبهذه الطريقة تُبنى حياتنا على أسس متينة، راسخة وصلبة.