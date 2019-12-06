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إطلاق خدمة إلكترونية لتلقي "طلبات التعديل من دور إلى دور" بالإسكان الاجتماعى تيسيراً على المواطنين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:03 م
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الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
أحمد الشيخ
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإطلاق خدمة تلقي "طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط" عبر البوابة الإليكترونية لمركز خدمة المواطنين، من خلال الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي للخدمات التى يوفرها الصندوق للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل التيسير على المواطنين.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن الخدمة الإليكترونية الجديدة الخاصة بتلقي "طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط" بالإسكان الاجتماعى، يشترط لقبولها عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المُخصصة له، وتوافر وحدات سكنية بالمشروع، موضحة أنه يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يتم التعديل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، أو من الدور الأخير / المُتكرر إلى الدور الأرضي فقط.

وأشارت، إلى أنه تم إتاحة فيديو توضيحي لشرح الخدمة على البوابة الإليكترونية داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، بحيث يتم تحميل نموذج طلب التعديل والإقرار، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع بعد تحرير الطلب، وتوقيع الإقرار بخط اليد، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهاً) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت عبدالحميد، أنه تم إغلاق تلقي تلك الطلبات من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التـي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، وعلى من يرغب بمعرفة المزيد من التفاصيل، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تلك الخدمة تُمثل الخدمة الثانية فى سلسلة الخدمات الاليكترونية التـى يُخطط الصندوق لإطلاقها خلال المرحلة القادمة، حيث سبق الإعلان عن تلقي "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبـر البوابة الاليكترونية لمركز خدمة المواطنين للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط"حمراء/زرقاء" – الإعلان التاسع – الإسكان القومي من 2005 : 2009 – النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة، والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1/12/2019 : 1/2/2020، كفرصة أخيرة.

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