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kora plus| مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر اليوم 06‏/12‏/2019

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر
مشاهدة مباراة النصر والبكيرية بث مباشر
الفجر الرياضي
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ويمكنكم مشاهدة مباراة نادي النصر ضد البكيرية، من خلال قناة السعودية الرياضية KSA Sports 1 Hd، بوصفها الناقل الرسمي والحصري للدوري السعودي وكأس الملك سلمان.


وجاءت التشكيلة المتوقعة لنادي النصر في مواجهة البكيرية على النحو التالي:
حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغانم – مايكون – عبد الله مادو – عبد الرحمن العبيد

خط الوسط الدفاعي والمحوري: بيتروس – عبد الله الخيبري

خط الوسط الهجومي والأجنحة: نور الدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى

الهجوم الصريح: عبد الرزاق حمدالله

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والبكيرية الجمعة 6/12/2019 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلتقي فريق النصر مع نظيره فريق البكيرية في إطار منافسات دور ال32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُقام مباراة النصر والبكيرية في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2019 على الأراضي السعودية.

كورة ستار مباراة النصر والبكيرية بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق النصر المباراة ساعياً لتحقيق الفوز في دور ال32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يسعى فريق البكيرية لمحاولة تحقيق الفوز أيضاً في دور ال32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة النصر ضد البكيرية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.


 آخر استعدادات النصر لمُباراة البكيرية الجمعة في كأس خادم الحرمين الشريفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد البكيرية الجمعة 6/12/2019 في كأس خادم الحرمين الشريفين
تابع لايف مباراة النصر والبكيرية مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام نظيره فريق البكيرية، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق النصر في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

آخر إِستعدادات البكيرية قبل ملاقاة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد البكيرية

مباراة النصر والبكيرية بث مباشر، وسوف يدخل فريق البكيرية مباراته المقبلة أمام نظيره فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق البكيرية في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق البكيرية في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.
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