افتتاح الدورة الخامسة لمعرض " فوود افريكا " الإثنين المقبل

تفتتح فعاليات المعرض التجاري الدولي الخامس للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" والذي من المقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة و الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية يوم الأثنين المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 3 أيام.





ويعقد هذا المعرض خلال الفترة من 9 إلي 11 ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الى جانب معرض "انجريديانز افريكا" المعني بعرض احدث الابتكارات و مدخلات الصناعات الغذائية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريقيا " و المتخصص فى قطاع التمور و الذى ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى كشريك إستراتيجى وبمشاركة اكثر من 40 شركة من السعودية والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من 6 محافظات تشمل مطروح والوادى الجديد والجيزة واسوان والاقصر وشرق العوينات.





وفي هذا الاطار اوضحت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض - ان معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام 2019 يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 410 شركة تمثل 25 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون 60 دولة من أوروبا وافريقيا وامريكا و الشرق الأقصى والدول العربية ، حيث أصبح هذا المعرض واحداً من أهم المنصات الدولية في مجال التصنيع الغذائي الذى تسعي كبري الشركات للمشاركة فيه خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظي به الدول الافريقية كأحد أهم الاسواق الواعدة في منظومة الاقتصاد العالمي.





وأشارت إلى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال العام الحالي قد أتاح الفرصة لجذب المزيد من الدول للمشاركة في فعاليات المعرض حيث تشارك 11 دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية والامارات وألمانيا واسبانيا والهند والبرازيل والصين واندونيسيا وبيلاروسيا و بنجلاديش وفرنسا.





وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد حوالي 11 جلسة نقاشية بمشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الاعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والكيماوية للتحاور حول مستقبل التصنيع الغذائي وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وتعزيز الجهود من أجل الغذاء والحد من النفايات وادارتها، فضلاً عن جلسات خاصة حول صناعة التمور في افريقيا ومستقبل صناعة الاسماك في مصر ودور الجهات المانحة والمساعدات التقنية في تطوير قطاع التصنيع الغذائي، فضلا عن القواعد الجديدة للمساندة التصديرية واثرها على نمو صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية .





وفى هذا الاطار لفت هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى أن معرض فوود إفريكا يمثل نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق الإفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة انشطته .





وأشار إلى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات الغذائية من الدول الافريقية المختلفة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا ، لافتاً في هذا الاطار الى ان المجلس قد قام خلال السنوات الماضية بإيفاد العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا والتي حققت نجاحات كبيرة شملت كل من كينيا و غانا و السنغال و كوت ديفوار وزامبيا.





ومن جانبه أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن المجلس يدعم كافة الفعاليات والأنشطة التى من شانها تعميق وتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الإفريقية , مشيراً إلى أن معرض " فوود إفريكا" يمثل فرصة جيدة للإلتقاء ببعض مسئولي القارة الإفريقية وكذلك بعض الشركات المستوردة للمحاصيل الزراعية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في توضيح الصورة بشكل أكبر عن الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإفريقية .





وتشار إلى اهمية معرض " باك بروسيس " والذى يعقد لأول مرة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط , حيث يمثل قطاع التعبئة والتغليف أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير الزراعية فالتعبئة أحد مكونات العملية التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا القطاع كلما عزز ذلك فرص نمو الصادرات الزراعية ووصولها لأسواق جديدة لم تكن تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.