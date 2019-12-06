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دخول شاب في غيبوبة بعد انقلاب سيارة في قنا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:57 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استقبلت مستشفى نجع حمادي العام بقنا شابا مصاب بغيبوبة تامة، اليوم الجمعة، بعد حادث انقلاب سيارة ملاكي، بجوار الترعة الضمرانية، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة شاب في الثلاثينيات، مجهول الهوية، بكسر في قاع الجمجمة وغيبوبة تامة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بجوار الترعة الضمرانية، بمدينة نجع حمادي.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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