عاجل.. قتيل وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة في كركوك

أفادت وسائل إعلام عراقية، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، أسفر انفجار سيارة مفخخة، في مدينة سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، عن مقتل وإصابة 12 شخصاً على الأقل.





وأصيب 11 شخصا بجروح، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وقالت المصادر الأمنية، إن "ثلاث عبوات انفجرت في مناطق متفرقة من كركوك ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح بينهم عسكري".

وقد أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة ثالث بتفجير سيارة مفخخة استهدف مدينة القائم العراقية الواقعة قرب الحدود السورية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائم مقام (عمدة) أحمد الدليمي، تأكيده، سقوط ضحايا في التفجير الذي هز المدينة الواقعة في محافظة الأنبار.



