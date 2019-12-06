بعد وفاة والدها رفضت أسرتها الإعتراف بها.. معلومات لا تعرفها عن كريستالة الفن شريهان (صور)

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة شريهان، الـ"55" والتي لقبت بالعدد من الألقاب ومنها حسناء هوليوود الشرق، نجمة الأحزان، كريستالة الفن.



ونبرز لكم بوابة " الفجر الفني" خلال السطور التالية معلومات لا تعرفها عن شريهان، في عيد ميلادها



1- اسمها بالكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني، كان والدها محاميًا ووالده نقيب المحامين المصريين الأسبق، ووالدتها عواطف هشام ربة منزل.



2- تزوجت والدتها من والدها بوثيقة زواج عرفية وذلك خوفًا من أن يلتحق أخيها عمر خورشيد بالتجنيد التي انجبته من زواج سابق.



3- ولدت شريهان ولم يمهلها القدر بالتمتع بشكل كبير بحنان والدها الذي رحل بشكل مفاجىء.



4- بعد وفاة والدها تفاجئت برفض أسرته لها الإعتراف بها كإبنة شرعية له، واعتبروها هي ووالدتها بالإدعاء بذلك طمعًا في ثروته وظلت تترد كثيرًا على المحامين حتى تثبت نسبها له إلا بعد بلوغها الــ 16 عامًا وأصبح اسمها رسميا شريهان أحمد عبدالفتاح الشلقاني.



5- كانت في طفولتها تحل بأن تنال شهرة الطفلة الأمريكية "تشارلي تمبل".



6- لديها من الأخوة الفنان ملك الجيتار الراحل عمر خورشيد، هويدا خورشيد زوجة المخرج الكبير كريم ضياء الدين، جيهان خورشيد أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر.



7- شريهان اعتبرت شقيقتها الكبرى جيهان خورشيد بمثابة والدتها والتي جمعتهما علاقة خاصة قوية.



8- تعلقت شريهان شبقيقها الراحل عمر خورشيد، بشدة وهو أول من أدخلها عالم التمثيل وأول من أكتشفها وعرفها على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي رشحها في فيلم ربع دستة أشرار وهو من بطولة فؤاد المهندس وشويكار.



9- شاركت في مسرحية سك على بناتك عام 1980 والتي تعتبر هي بدايتها الحقيقية في عالم التمثيل.



10- تلقت خبر وفاة شقيقها عمر خورشيد، وهي على المسرح تشارك في "سك على بناتك"، الذي لقي مصرعه في حادث سيارة يوم 29 مايوم عام 1981 وأصيبت بعدها بشلل مؤقت اقعدها عن الحركة، ويعتبر من أشد المواقف التي تعرضت لها شريهان.



11- الزواج الأول لـ شريهان كان من الأمير السعودي علال الفاسي ذو الأصول المغربية ولكن سرعان ما تم الإنفصال بسبب غيرته الشديدة عليها.



12- الزواج الثاني من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، وهو متزوج من الفنانة الكبيرة إسعاد يونس وهي صديقتها المقربة.



13- كان الزواج في بدايته سرًا وتم الإعلان عنه بعد إنجاب ابنتهما لؤلؤة، وهو الذي تسبب في أزمة كبيرة بين الصديقتين.



14- تعرضت شريهان يوم 24 مايو عام 1989 لحادث سير بمدينة الإسكندرية وتم تحرير محضر في قسم الشرطة واعتباره حادث سير عادي رغم الروايات الكثيرة التي تردد وقتها بأنه مدبرًا، واصيبت بسببه بكسر في الحوض والعمود الفقري، وأدى إلى علاجها لمدة عامان.



15- وقف بجانبها وقتها عمالة الفن ومنهم الفنان الكبير فريد شوقي وقدمت معه شارع محمد علي، والفنان الكبير فؤاد المهندس وقدمت معه علشان خاطر عيونك.



16- أسند إليها المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، بطولة الفوزاير الرمضانية عام 1981 والتي تمتعت وقتها بشعبية كبيرة كفنانة إستعراضية، وهذا ما قربها كثيرًا للجمهور وقدمتها لعدة أعوام متتالية ولازال يتذكر الجمهور لوقتنا هذا.



17- تعرضت لأخطر وأندر أنواع السرطان وهو سرطان الغدد اللعابية والذي أصيب به في أهم فترات حياتها الفنية ووقفت بشجاعة أمام المرض وأزالت الورم في فرنسا وتعرضت لما يقرب من 100 عملية لمعالجة الأثار الذي تركها المرض في وجهها.



18- وفي السنوات القلية الماضية بدأت الفنانة شريهان بالظهور مرة أخرى في عدة مناسبات ومنها زفاف نجل الفنانة إسعاد يونس، وحفل تخرج ابنتها لؤلؤة، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وبين حين وآخر تقوم بمشاركة الجمهور بصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



19- وتعود الفنانة شريهان بمسرحية "كوكو شانيل" في رأس السنة بعد غياب 30 عامًا إنتاج العدل جروب، الذي تعاقدت معه على عدة أعمال فنية.