Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة ربة منزل إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:52 م
Advertisements
إسعاف
إسعاف
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيبت ربة منزل، منذ قليل، في مشاجرة بين عائلتين، بالعصا الشوم، في عزبة سعيد، بمدينة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من قسم قنا، يفيد بإصابة مروة.ج.ع.ج، 45 عامًا، في مشاجرة بين عائلتين، بالعصا الشوم، في عزبة سعيد بمدينة قنا.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 15 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 17 ساعة

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

خبر صادم لجماهير ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لجنة نوبل تنتقد رئيس وزراء إثيوبيا بعد فوزه بالجائزة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بأبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status