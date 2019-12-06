إصابة ربة منزل إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا

أصيبت ربة منزل، منذ قليل، في مشاجرة بين عائلتين، بالعصا الشوم، في عزبة سعيد، بمدينة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من قسم قنا، يفيد بإصابة مروة.ج.ع.ج، 45 عامًا، في مشاجرة بين عائلتين، بالعصا الشوم، في عزبة سعيد بمدينة قنا.



وتم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.