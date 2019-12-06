مصرع طفلة إثر حريق بقرية القارة بقنا

لقت طفلة مصرعها، منذ قليل، إثر اندلاع حريق، في منزل بقرية النواهض القارة، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع الطفلة جوليانا جاد الكريم توفيق، عامين، وكانت جثتها محروقة إثر اندلاع حريق في منزل بقرية النواهض القارة، بمركز أبوتشت.



وقال شاهد عيان للحادث، إن الحريق اندلع في منزل بأبوتشت الأمر الذي أسفر عن موت طفلة إضافة إلى تلف معظم الأجهزة الكهربائية نظرًا لبعد وحدة المطافئ عن القرية.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.